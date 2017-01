Am 17.02.2017 findet im Gulfhaus in Vechta zum ersten Mal das “Assault Of The Undead” statt.

Underground Bands aus dem Nordwesten spielen Death und Thrash auf!

Graveyard Ghoul aus Oldenburg,

Surgical Strike aus Hannover,

Demored aus Braunschweig

Surface aus Hamburg

Vile aus Hannoversch Münden

und Aeon of Disease aus Vechta

spielen ab 19h für 7€.

SUPPORT THE UNDERGROUND!