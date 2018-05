Eine Woche bevor die Tiroler Black Metaller von ASPHAGOR am 11. Mai mit “The Cleansing” ihr drittes Album in die Läden bringen, gibt es mit dem Track “The Solipsist” eine weitere Kostprobe auf YouTube vorab. “The Cleansing” erscheint als edles Digipak und enthält 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 60 Minuten, welche von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony) produziert, gemischt und gemastert wurden.

