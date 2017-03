ASPHAGOR :: Details zum neuen Album

Die Österreichische Black Metal Legion ASPHAGOR enthüllt neue Details für ihr kommendes Album “The Cleansing” in Form von Tracklist, Albumcover und Gastmusikern. www.facebook.com/asphagor

Die Band führt weiter aus:

Wir sind bereits sehr gespannt Ende April in das Studio in Deutschland zu gehen, wo wir uns erneut mit unserem Produzentn Patrick W. Engel von templeofdisharmony verbünden um das neue Album auszunehmen.

Im Prozess fühlen wir uns äußrst geehrt mit Nachtgarm (KING FEAR, NEGATOR, Ex Dark Funeral) und Morean (Dark Fortress (Official), Alkaloid, Noneuclid, The Hungry Gods) an den Vocals zwei bemerkenswerte Gastsänger an unserer Seite zu sehen.

Das Albumcover wurde von unserem Sänger Morgoth in Zusammenarbeit mit Manuel ‘Janus’ Mair (NatureCraft, Janus Photography & Art) kreirt.”