ASP :: Neue Single “Spät”

Am Freitag, den 29. Oktober erscheint die zweite ASP Vorabsingle aus dem Doppelalbum “ENDLiCH!”, welches am 26. November veröffentlicht wird. Beim zweiten Song handelt es sich um einen deutschsprachigen Titel, nämlich das emotional sehr intensive “Spät”. Was die erste Single “Raise Some Hell Now!” an purer Energie in den Raum wirft, findet bei “Spät” in seiner gefühlvollen Tiefe seine Entsprechung. www.AspsWeltEn.de

Bestellen: https://bfan.link/asp-spaet

Neues Album und Tour:

26.11. ASP – “ENDLiCH!” (Trisol Music Group/Soulfood)

Das Album erscheint in vier Varianten.

1. ENDLiCH! Limitierte 4CD Grande-Finale-Box mit Bildband

2. ENDLiCH! 3CD Digibook

3. ENDLiCH! Limitierte 2LP (Rote Vinyl)

4. ENDLiCH! Limitierte 3LP (InkL Spot Vinyl)

ENDLiCH! ASP TOUR 2022

30.03.2022 Wiesbaden – Schlachthof

31.03.2022 München – Backstage

01.04.2022 Dresden – Alter Schlachthof

02.04.2022 Stuttgart – Im Wizemann

03.04.2022 Goslar – Miner’s Rock

07.04.2022 Hannover – Pavillon

08.04.2022 Oberhausen – Turbinenhalle

09.04.2022 Köln – Carlswerk Victoria

21.04.2022 Berlin – Huxleys Neue Welt

22.04.2022 Saarbrücken – Garage

23.04.2022 Gotha – Stadthalle

29.04.2022 Hamburg – Markthalle

30.04.2022 Leipzig – Anker

Special Guest: LEICHTMATROSE