Seit dem 02. Oktober gibt es das Debut Album der Doom/Post(Black) Metaller ASCIAN namens “Elysion” im Handel und auf allen relevanten Download und Streaming Plattformen. Mit “Dead Will Carry The Dead” veröffentlicht die Band nun ein einen Videoclip des 9:40min langen Songs. Gedreht wurde das Video Mitte Juli dieses Jahres in Braunschweig unter der Leitung von Carsten Brand (Brandlicht.de) in Zusammenarbeit mit Hotel666 und der Kufa BS. facebook.com/AscianDoom/