ARMORED DAWN :: Neues Album “Viking Zombie” am 18. Oktober

ARMORED DAWN sind Brasilianer und spielen Viking Metal. 2014 in Sao Paulo gegründet, hat die Band bis dato zwei Alben veröffentlicht. “Viking Zombie” wurde in den Dharma Studios in Sao Paulo aufgenommen, produziert, gemixt und gemastert von Rodrigo Oliveira und Heros Trench.

Eduardo Parras, Sänger und Gründer von Armored Dawn sagt dazu: “In einem der Songs heißt es ‘keiner weiß wer ich bin oder was ich geworden bin’. Das Album ist all’ denen gewidmet, die noch immer ihren Platz suchen. Alle die, die noch suchen, können den Platz bei uns finden und die Stärke in der ‘Wikinger Brüderschaft’.” http://www.facebook.com/armoreddawn

Vorab gibt es ein Video zu “Ragnarock”:

ARMORED DAWN kommen im Herbst mit ihrem neuen Album “Viking Zombie” auf Tour:

12.11. München – Kranhalle

13.11. Mailand -Legend

16.11. Essen – Zeche Carl

18.11. Köln – MTC

19.11. Hamburg – Logo

21.11. Aschaffenburg – Colos-Saal