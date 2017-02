ANTIMATTER :: Live Video / Tour News

ANTIMATTER veröffentlichen Mitte März ihre 2-Disc CD/DVD “Live Between The Earth & Clouds”, dazu haben sie ein Video veröffentlicht:

Die DVD wird zeitgleich zur neuen Tour veröffentlicht, wo ANTIMATTER ihr 10-jähriges Jubiläum ihres Durchbruchalbums “Leaving Eden” feiern wollen

‘An Epitaph Tour’

7 Mar – ‘BluesHouse’, Milan, IT

10 Mar – ‘Escape’, Vienna, AT

11 Mar – ‘GMK’, Budapest, HU

12 Mar – ‘Katafonia Jazz & Blues Club’, Katowice, PL

13 Mar – ‘Klub Hydrozagadka’, Warsaw, PL

14 Mar – ‘Protokultura’, Gdansk, PL

16 Mar – ‘Geyserhaus’, Leipzig, DE

17 Mar – ‘ L’Avouerie d’Anthisnes ‘Liege, BE

‘Festival Appearances’

5 Mar – ‘Prog Dreams VI Festival’, ‘De Boerderij’, Zoetermeer, NL

18 Mar – ‘Darker Days Festival’, ‘The Musician’, Leicester, UK

‘Live Conspiracy’

28 Apr – ‘Le Salem’, Le Haillan, Bordeaux, FR

29 Apr – ‘La Ley Seca’, Zaragoza, ES

30 Apr – ‘Les Enfants’, Barcelona, ES

1 May – ‘Magazine Club’, Valencia, ES