“The Darkest Skies Are The Brightest” heißt das brandneue Solo-Album von ex-The Gathering Sängerin ANNEKE VAN GIERSBERGEN, das am 26. Februar 2021 veröffentlicht werden soll. Für Anneke ist es das 23. Album ihrer Karriere. annekevangiersbergen.com / facebook.com/annekevangiersbergenofficial