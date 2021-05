ANNE CLARK :: Neues Video zu “Sometimes – Sea Of Sin Remix”

ANNE CLARK präsentiert das offizielle Video zu “Sometimes – Sea Of Sin Remix” , der ersten Single aus dem am 28.05. erscheinenden neuen Album “Synaesthesia – Anne Clark Classics Re-Worked” (FDA/Anne Clark – Rough Trade). “Sometimes” wurde re-mixed von der deutschen Synthpop-Institution SEA OF SIN.

Info: Mit “Synaesthesia – Anne Clark Classics Re-Worked” präsentiert die britische Ausnahmekünstlerin ein Album, das die Vielfalt ihres Schaffens der letzten 40 Jahre abdeckt. Die Interpretationen einiger der innovativsten und renommiertesten Musiker, DJs und Produzenten der aktuellen elektronischen Musikszene ziehen den Hörer vom ersten Moment an in ihren Bann.