ANNA LUX .:: Video zur neuen Single “Utopia”

Die Darkrockerin ANNA LUX veröffentlicht ein Video zur neuen Single “Utopia”. In “Utopia” beschreibt ANNA LUX eine zerrissene Verbindung, die unter Biegen und Brechen nach Utopia segeln will. Den letzten Mut aufbringen, festhalten, lossegeln, nicht nachdenken, niemals loslassen, nicht hinterfragen, es wird schon irgendwie gut gehen. Das ist der Tenor und dennoch ist das ganze Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Denn auch wenn man bisher von der Existenz von Utopia weiß, so wurde es bisher noch nie von irgendjemandem gefunden. https://annaluxmusic.com / https://www.facebook.com/annaluxmusic/

Info:

Nach über 50 Konzerten (u.a. mit Megaherz, Erdling, The Dark Tenor), stieg das Debutalbum WUNDERLAND von Anna Lux in der Schweiz auf Platz 6 der Albumcharts ein und erhielt hervorragende Kritiken.

Mit ihrem unverkennbaren Sound gelingt Anna Lux der Spagat zwischen Dark Rock und radiotauglichem deutschen Alternative Rock wie noch keiner anderen Band zuvor, oder wie Musix.de schreibt: “Anna Lux klingt in etwa, als ob Mia. und HIM gemeinsame Sache machen würden”.