Erst kürzlich haben die maltesischen Melodic Death Metaller ANGELCRYPT ihr neues Album “Dawn Of The Emperor” angekündigt. Jetzt gibt es die erste Single-Auskopplung “Martyred Soul” bei YouTube. “Dawn Of The Emperor” wird am 12.06.2020 via Boersma-Records erscheinen.

facebook.com/angelcrypt / angelcrypt.com