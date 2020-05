Das neue Album “Cosmic World Mother” der Black Metal-Formation …AND OCEANS kann als Fullstream angehört werden. Das Album wird diesen Freitag über Season of Mist veröffentlicht.

Der Gitarrist Timo Kontio kommentiert: “We are so excited to present the new record ‘Cosmic World Mother’ of …AND OCEANS, after 17 years since the latest album, ‘Cypher’. We have waited a long time for this day to come. Let the music and Adrien Bousson’s song specific visuals take you on a journey beyond!”