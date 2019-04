AMON AMARTH :: Video zur neuen Single “Crack The Sky”

Am 3. Mai veröffentlichen Amon Amarth mit “Berseker” ihr mittlerweile elftes Album. Das Video der neuen Single “Crack The Sky” gibt es nu zu sehen:

“Für mich reden wir jetzt über Amon Amarth 2.0”, erklärt Sänger Johan Hegg. “Wir haben hier Folgendes gemacht: uns den Raum und die Möglichkeit gegeben, andere Seiten unserer Musikalität und unserer Band an sich zu erforschen. Wenn man zufrieden ist, mit dem, was man hat und ist, warum sollte man dann weitermachen? Wir wollten immer mit neuen Ideen experimentieren und neue Wege finden, wie wir die Dinge angehen, um größere und bessere Shows zu kreieren und so wirklich zu versuchen, jeden Aspekt der Band zu verbessern. Wir wollten versuchen, weiter zu wachsen, um das Ganze so lange machen zu können, wie es geht. Weil das der verdammt noch mal beste Job der Welt ist.”

Vorbestellungen von Berserker sind auf amonamarth.lnk.to/berserker möglich.