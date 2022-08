AMON AMARTH :: Neues Video “Find A Way Or Make One” zur Album-VÖ + AR-Spiel

“The Great Heathen Army”, das brandneue Album von AMON AMARTH ist heute über Metal Blade Records erschienen. Passend zur Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums, haben die Schweden das offizielle Musikvideo zum neuen Song “Find A Way Or Make One” veröffentlicht.

Über das Video zum brandneuen Track „Find A Way Or Make One“ sagt die Band:

„Wir haben dieses Video mit Regisseur Mikis Fontagnier in Frankfurt gedreht und wollten damit mal etwas anderes ausprobieren. Dieses Video ist unsere Interpretation einiger unserer Lieblingsvideos, mit denen wir aufgewachsen sind, wie Twisted Sisters ‚We’re Not Gonna Take It‘ und Motorheads ‚Killed By Death‘. Die Dreharbeiten waren großartig und es hat definitiv viel Spaß gemacht, ein altes Geschäftsbüro zu zerschlagen!“

Augmented-Reality-Schnitzeljagd:

In einer einzigartigen Partnerschaft mit der Firma Drops AR haben Amon Amarth fünf virtuelle Sammelkarten in einer Augmented-Reality-Schnitzeljagd versteckt. Jede Karte repräsentiert ein Bandmitglied und enthält eine exklusive Songvorschau aus dem neuen Album.

Die Jagd findet in WebAR statt, d. h. es muss keine App heruntergeladen werden und jeder kann teilnehmen. HIER geht’s zur Schnitzeljagd, wo Fans außerdem die Möglichkeit haben, an der Verlosung eines exklusiven Pakets teilzunehmen, das ein Amon Amarth Box Set, ein Blood Red Marbled Vinyl und eine Musikkassette enthält.

Überraschender Wacken-Auftritt:

Um die Albumveröffentlichung gebührend zu feiern, haben AMON AMARTH unter dem Pseudonym GUARDIANS OF ASGAARD gestern einen Überraschungsauftritt beim diesjährigen Wacken Open Air gespielt und tausende von Festivalbesucher mit einem Killer Set überrascht.