AMON AMARTH :: Neues Live Video

Amon Amarth haben das live Video zu “Twilight of the Thunder God” ihrer neuen Dokumentation ‘The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm’, veröffentlicht.

Am 16. November veröffentlichen Amon Amarth ihre neue Dokumentation und das begleitende Live-Album “The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm” – eine retrospektive Dokumentation mit jeder Menge Live- und Behind-The-Scenes-Material sowie umfangreichen Band-Interviews. Der Film erzählt die Geschichte des schwedischen Quintetts, sowohl aus ihrer eigenen Perspektive, als auch durch die Augen ihrer Fans, auf deren Unterstützung sich die Band auf ihrem ganzen Karriereweg stets verlassen konnte. Es ist eine spannende Zusammenstellung, die sowohl der treuen Anhängerschaft Tribut zollt als auch allen Newcomern eine detaillierte und packende Einführung in die inspirierende Geschichte der Musiker bietet. Zusätzlich zur Dokumentation enthält “The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm” Live-Mitschnitte (Audio und Video) zweier verschiedener Live-Sets vom Summer Breeze Festival 2017 in Dinkelsbühl, die die Band in Bestform zeigen.