AMON AMARTH :: “How To Become A Viking” Video vom Prelistening Event

Am 3. Mai veröffentlichen AMON AMARTH mit “Berseker” ihr mittlerweile elftes Studioalbum. Das Video der neuen Single “Crack The Sky” gibt es HIER. Die Band hat sich für die deutschen Fans ein ganz besonderes Prelistening Event ausgedacht und zum “How To Become A Viking”-Tag auf ein Landgut in der Nähe von Heilbronn eingeladen, wo die Fans sich in allerlei Wikinger-Disziplinen messen konnten. Gekrönt wurde der Tag von einem gemeinsamen Spanferkelessen und schließlich vom Prelistening des neuen Albums.

Impressionen im Video: