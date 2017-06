ALICE COOPER :: Neuer Song “Paranoiac Personality”

Der legendäre Schock-Rocker ALICE COOPER enthüllt heute “Paranoiac Personality”, die erste Single aus dem kommenden Studioalbum “Paranormal”, welches am 28. Juli 2017 weltweit bei earMUSIC erscheint. Ab sofort ist es als digitale Preorder erhältlich. Physisch erscheint “Paranormal” als 2CD Digipak, 2LP+Bonus CD (inkl. der Livesongs) sowie als Limited Box Set (2CD Digipak+T-Shirt in Größe XL).

Das Album überrascht mit Gästen wie ZZ Top-Gitarrist Billy Gibbons, U2-DrummerLarry Mullen und Deep Purple-Bassist Roger Glover. Die wahrscheinlich größte Überraschung auf “Paranormal” ist allerdings die historische Mini-Reunion der Original Alice Cooper-Band auf einer ganz besonderen Bonus-CD. Bestehend aus zwei brandneuen Studiosong, die gemeinsam mit den ehemaligen Bandkollegen – Gitarrist Michael Bruce, Bassist Dennis Dunaway und Drummer Neal Smith – aufgenommen und geschrieben wurden, enthält die Bonus CD 6 mörderisch gute Live-Versionen von The Coop’s Greatest Hits. Darunter “No More Mr. Nice Guy”, “Billion Dollar Babies” und “School’s Out” – aufgenommen 2016 in Columbus, Ohio und gemeinsam mit der aktuellen Alice Cooper-Besetzung performt.