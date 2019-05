Die finnische Atmospheric Metal Band ALASE hat die zweite Single aus ihrem kommenden Album in Form eines Videos veröffentlicht. “Vastaus” erscheint am 7. Juni via Inverse Records.

Guitarist/composer Janne Lunnas comments:

“Riisuttu is the most versatile song we have done so far. It combines influences from progressive metal to post rock and alternative metal/rock. This song presents well the new musical directions we have started to take in our music and it is very fun to play live.