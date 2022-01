AGATHODAIMON :: 1. Single vom Comeback Album “The Seven”

Neun Jahre nach der Veröffentlichung von “In Darkness” legen die deutschen Dark Metaller AGATHODAIMON ihr lang erwartetes Comeback vor – das siebte Studioalbum “The Seven”, das am 18. März 2022 über Napalm Records erscheint. Mit “Ain’t Death Grand” ist zudem die erste Single daraus erschienen. https://www.facebook.com/agathodaimon

Info: AGATHODAIMONs außergewöhnlicher neuer Streich bleibt dem Old-School-Geist des Vorgängers treu, lässt sich aber aufgrund seiner dynamischen und breit gefächerten Musikstile nicht in eine Schublade stecken, sondern beschwört eine düstere Atmosphäre herauf, die von scharfen Growls, epischem Klargesang und einem packenden, außergewöhnlichen Klanguniversum getragen wird.

The Seven will be available in the following formats:

1 – LP Gatefold Ocean Blue

1 – CD Digipak + T-Shirt Bundle (Napalm Records exclusive)

1 – CD Digipak

Digital Album