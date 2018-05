AETERNITAS :: Neues Video online

Die Symphonic Metaller AETERNITAS werden am 29. Juni 2018 ihr neues Album “Tales Of The Grotesque” bei Massacre Records veröffentlichen. Nun kann man sich hier das offizielle Video zur Single “The Experiment” ansehen:

Das Album ist als CD Digipak erhältich und kann hier vorbestellt werden: https://massacre.lnk.to/aeternitastales

“Tales Of The Grotesque” wurde von Alex Hunziger bei SONOFACTUM gemischt und von Darius van Helfteren bei Amsterdam Mastering gemastert. Kurt Wörsdörfer (Headcrime Artwork) ist für das Artwork des Albums verantortlich.

Alle 12 Songs des kommenden Albums basieren, wie schon beim Vorgänger “House Of Usher”, auf Kurzgeschichten und Gedichten von Edgar Allan Poe.

AETERNITAS Live

28.06.-01.07. Tann – Rockwolf Open Air

30.06.Hamburg – Bambi Galore