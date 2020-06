Die griechischen Okkult-Schwarzmetaller mit Retro-Rock-Einflüssen, ACHERONTAS, veröffentlichen eine weitere Single “Kiss The Blood”, die aus dem kommenden Studioalbum der Band “Psychic Death – The Shattering Of Perceptions” stammt. Das Album wird am 26. Juni über Agonia Records veröffentlicht.

facebook.com/drakonbreath / acherontascoven.bandcamp.com