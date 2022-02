ABBATH :: Co-Headline Tour mit WATAIN

Special guests will be TRIBULATION and BÖLZER during all shows.

Tickets will be on sale starting Wednesday February 16th @ 10:00 CET!

ABBATH/WATAIN co-headline

+TRIBULATION +BÖLZER

15.09.2022 – FR – Paris – Elysee Montmartre

16.09.2022 – DE – Oberhausen – Turbinenhalle

17.09.2022 – DE – Munich – Backstage

18.09.2022 – IT – Milan – Live Club

20.09.2022 – FR – Toulouse – Le Bikini

22.09.2022 – PT – Lisbon – Lisboa Ao Vivo

23.09.2022 – ES – Madrid – La Riviera

24.09.2022 – ES – Barcelona – Apolo

25.09.2022 – FR – Lyon – Transbordeur

27.09.2022 – CH – Zurich – Komplex 457

28.09.2022 – DE – Filderstadt – Filharmonie

29.09.2022 – NL – Tilburg – 013

30.09.2022 – UK – London – Earth

02.10.2022 – BE – Antwerp – Trix

04.10.2022 – DE – Hamburg – Markthalle

05.10.2022 – DK – Copenhagen – Amager Bio

06.10.2022 – NO – Oslo – Rockefeller

07.10.2022 – SE – Stockholm – Fallan

09.10.2022 – FI – Helsinki – Vanha