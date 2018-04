A PALE HORSE NAMED DEATH :: Neues Album Ende des Jahres

A Pale Horse Named Death HABEN IHREN PLATTENVERTRAG MIT SPV ERNEUERT. Neues Material ist für Ende des Jahres geplant und wird über das hauseigene SPV Label Long Branch Records erscheinen.

Die Band um Type O Negative und Life of Agony Mitbegründer Sal Abruscato begann Ihre Geschichte in 2011 mit dem Debutalbum “And Hell Will Follow Me”. Mit dem 2013er Nachfolger “Lay My Soul To Waste”, konnte sich die Band dann entgültig in der Metal Szene etablieren. Es folgten Nordamerika Touren mit Danzig, zahlreiche Europatouren und Festivalkonzerte beim Wacken oder dem Summer Breeze. Beide Alben wurden, im jeweiligen Erscheinungsjahr, zudem vom Amerikanischen Revolver Magazin in die Top20 Alben des Jahres aufgenommen.

Neben Sänger und Gitarrist Sal Abruscato, gehören aktuell die beiden Gitarristen Joe Taylor und Eddie Heedles, sowie Bassist Eric Morgan zur Band. Ganz frisch meldet sich auch Type O Negative Schlagzeuger Johnny Kelly im Line Up zurück und komplettiert somit A Pale Horse Named Death.