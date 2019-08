ORM :: Neuer Songausschnitt zum neuen Album

Die dänische Black Metal Band ORM hat kurz vor der Veröffentlichung ihres zweiten Albums “Ir”, das am 30. August erscheint, einen neuen Ausschnitt aus einem der beiden Songs veröffentlicht. ORMs zweites Album ‘Ir’ ist ein Progressive Black Metal Werk, bestehend aus den beiden Kompositionen ‘Klippens Lyse Hal’ (‘The Bright Hall Of The Cliff’) und ‘Bær Solen Ud’ (‘Carry Out The Sun’), die 23 bzw. 24 Minuten lang sind. Der Gitarrist und Sänger Simon Sonne Andersen hat das Album produziert und die Band hat auch die visuelle Seite der Platte selbst gestaltet.