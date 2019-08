FAIRYTALE :: Video-Teaser “Der Meister des Bösen”

Zu ihrem neuen Album “Der Elfen-Thron von Thorsagon” (VO: 30.08.2019) haben FAIRYTALE den Video-Teaser “Der Meister des Bösen” veröffentlicht. Die Band sagt dazu: ” In ‘Der Meister des Bösen’ lässt Razar, der dunkler Magier, tief in seine schwarze Seele blicken. In Metal-Klängen lässt er seinem Wahnsinn freien Lauf.

Operale Chöre verstärken den Charakter des Rockoper-Sounds und formen ein Stück voller Kraft und Magie.”

“Der Elfen-Thron von Thorsagon – Das FantasyMusical” entführt in ein magisches Klangabenteuer: ein Erlebnis zwischen Musical und Rockopera mit Klängen von Mystic Folk bis Metal. Hauptfigur Vicky sehnt sich danach, aus der Routine ihres Alltags auszubrechen. Ein alter Mann empfiehlt ihr einen Ort, den sie unbedingt gesehen haben sollte – und so beginnt für die mutige Vicky ein Abenteuer, das sie aus der Menschenwelt, der sogenannten “Anderwelt”, tief hinein in das geheimnisvolle Reich von Thorsagon führt. Mit der Waldelfe Liora an ihrer Seite muss sie sich dem schillernden Magier Razar stellen – wird sie Thorsagon vor einem finsteren Schicksal bewahren können?

Musical: http://elfenthron-von-thorsagon.de

Fairytale: https://www.fairytale-folkmusic.de

Der Elfen-Thron von Thorsagon live (Das Musical auf Tour):

03. November 2019 – Aula (Preview) – Salzgitter-Bad Salzgitter

15. November 2019 – Ruhrfestspielhaus (Premiere) – Recklinghausen

16. November 2019 – Stadthalle Troisdorf – Troisdorf

17. November 2019 – Schauplatz Langenfeld – Langenfeld

05. Januar 2020 – Moya – Rostock

08. Januar 2020 – Urania Theater – Köln

10. Januar 2020 – Urania Theater – Köln

11. Januar 2020 – Urania Theater – Köln

12. Januar 2020 – Kulturhalle Kabelmetal – Windeck

17. Januar 2020 – Konzertkirche Neubrandenburg – Neubrandenburg,

19. Januar 2020 – Kugelbake-Halle – Cuxhaven

12. März 2020 – Kurhaus – Bernburg

13. März 2020 – Stadthalle Northeim – Northeim

29. März 2020 – Georg-Friedrich-Händel-Halle – Halle-Saale

11. April 2020 – Stadthalle Bad Blankenburg – Bad Blankenburg

12. April 2020 – König Albert Theater – Bad Elster

13. April 2020 – Hegelsaal – Bamberg

24. April 2020 – Theater im Schlossgarten – Arnstadt

09. Mai 2020 – Rosengarten – Selb

10. Mai 2020 – Parktheater im Kurhaus Göggingen – Augsburg

23. Oktober 2020 – KiK – Wernigerode

06. November 2020 – Theater an der Wilhelmshöhe – Lingen

28. November 2020 – Ernst-Barlach-Theater – Güstrow

TICKETS: https://www.fairytale-folkmusic.de

Headline Shows / komplette Bandbesetzung:

31. Juli 2019 – WACKEN OPEN AIR – WACKEN Metal Church

13. September 2019 – Celle, Beckmann Saal – Celle

15. September 2019 – Hannover, Faust – Hannover

20. September 2019 – Wolfenbüttel, KuBa-Halle – Wolfenbüttel

22. September 2019 – Augsburg, Parktheater im Kurhaus Göggingen – Augsburg