11. BREMER METAL FESTIVAL :: Am 05.+ 06.11. mit 12 Bands

Am 05.11. und am 06.11.2021 veranstaltet das Local Radio Bremen in Zusammenarbeit mit dem Meisenfrei Blues Club zum elften Mal das Bremer Metal Festival im Meisenfrei Blues Club, Hankenstr. 18, 28195 Bremen. Sowohl am Freitag, 05.11.2021 als auch am Samstag, 06.11.2021 heizen Euch auf dem 11. Bremer Metal Festival jeweils sechs Metal-Bands live ein.

Einlass ist an beiden Tagen um 17 Uhr, Beginn ist an beiden Tagen um 18 Uhr.

https://www.local-radio.de/bremer-metal-festival.html

https://de-de.facebook.com/bremermetalfestival

Running Order am 05.11.2021 :

18:00 – 18:45 Uhr: Mind4ce (Metal aus Bremen)

19:00 – 19:45 Uhr: Clear Sky Nailstorm (Melodic Thrash aus Bremen)

20:00 – 21:00 Uhr: Nuking Moose (Metal / Core / Alternative aus Bremen)

21:15 – 22:15 Uhr: Warsons (Death/Thrash/Metal Hardcore aus Hamburg)

22:30 – 23:30 Uhr: Trail Of Blood (Melodic Thrash aus Parchim)

23:45 – 00:45 Uhr: Dark Zodiak female fronted Death/Thrash Metal aus Eggingen / Baden Württemberg

Running Order am 06.11.2021 :

18:00 – 18:45 Uhr: Line Of Fate (Metal aus Bremen)

19:00 – 19:45 Uhr: Unchained Horizon (Heavy Metal aus Wilhelmshaven)

20:00 – 21:00 Uhr: Persona (independent female-fronted Metal aus Hannover)

21:15 – 22:15 Uhr: Metall (Heavy Metal aus Berlin)

22:30 – 23:30 Uhr: Palace (True Teutonic Metal from the 80s aus Speyer (Rheinland-Pfalz))

23:45 – 00:45 Uhr: Tarchon Fist (80’s Heavy Metal aus Bologna/Italia)