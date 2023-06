PARTY.SAN VORBERICHT 2023!



Es ist wieder soweit, vom 10.-12.08.2023 ruft das Party.San!

Das 12. Mal in Schlotheim, das 13. Mal für uns!

Dieses Jahr kostet die Karte mit 125,70€ für alle 3 Tage und ist HIER zu bekommen!

Für 129,99€ bekommt ihr HIER eine Karte und eine DVD von 2010 dazu!

Für 134,99 bekommt ihr die Karte und ein Shirt vom letzten Jahr HIER!

Hendrik freut sich dieses Jahr am meisten auf:

Gatecreeper, Endstille, Urgehal, Borknagar, Nile, Concrete Winds, Hypocrisy, The Night Eternal, Black Curse und Wound!

Für die, die das Festival noch nie besucht haben, hier unsere bisherigen Berichte unseres Lieblingsfestivals!

2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

Die Bands die uns dieses Jahr den Arsch versohlen werden:

TRIBULATION | DESTRÖYER 666 | GATECREEPER | ARCHSPIRE | MENTOR | DYING FETUS | ENDSTILLE | ILLDISPOSED | URGEHAL | YOTH IRIA | BRUTAL SPHINCTER | BALMOG | SUBORBITAL | GRAVEYARD | POSTMORTEM | KATAKLYSM | BORKNAGAR | SKITSYSTEM | MIDNIGHT | IMPIETY | CHAOS AND CONFUSION | SPEARHEAD | MORBIFIC | DECAPITATED | OBITUARY | ANGELUS APATRIDA | NILE | MANTAR | BE’LAKOR | SIJJIN | SKINLESS | ATOMWINTER | KANONENFIEBER | ARSGOTIA | ENDSEEKER | THE RUINS OF BEVERAST | VITAL REMAINS | JADE | ELLENDE | FROZEN SOUL | CONCRETE WINDS | HYPOCRISY | ENSLAVED | GRAVE MIASMA | THE NIGHT ETERNAL | BLACK CURSE | ORBIT CULTURE | STORMKEEP | HORNS OF DOMINATION | TABULA RASA | DROWNED | WOUND | SPECTRAL WOUND | VIRCOLAC | HERETIC | DEICIDE | SPIRIT POSSESSION | HELSLAVE