Das Black Fall Fest, das nach 5 Jahren in die nächste Runde geht, findet am 07.12.2024 wie gewohnt in Bremen im Magazinkeller statt!

Wie auch schon bei der letzten Ausgabe 2019 (Bericht hier), wird das Amboss Magazin vor Ort sein und sich um einen Bericht mit entsprechenden Fotos kümmern.

Die Jahr spielen: