SKÁLMÖLD

“Vögguvísur Yggdrasils”

(Folk/Viking Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 30.09.2016

Label: Napalm Records

Webseite: Homepage

Die Folk Viking Metaller aus Reykjavik sind mit einem weiteren Album am Start und tauchen auf “Vögguvísur Yggdrasils in die Neun Welten der Nordischen Mythologie ab. Ihre raue und eigenständige Art fasziniert mich auf dem neuen Album zwar erneut, kann aber nicht vollends überzeugen. Zwar interessant gemacht die Reise von Muspellsheim (Feuer) bis Nifelheim (Eis), dennoch springt der Funke dieses Mal leider nicht so rüber wie erhofft. Das Sextett ist sehr melodisch, episch, atmosphärisch und vielstimmig unterwegs und bietet viel Potential für abwechslungsreiche Stücke. Aus meiner Sicht ist viel Potential dieses Mal ungenutzt, denn die Stücke reizen mich nicht, eine erneute Runde mit ihnen auf die Reise zu gehen. Ganz nett, aber mehr nicht. (eller)