RESPLANDOR :: Neues, von Robin Guthrie (COCTEAU TWINS) produziertes Album veröffentlicht

Gegründet in Lima (Peru) und derzeit in den Niederlanden ansässig, präsentieren die zwischen gitarrengetriebenem Shoegaze and Dream Pop beheimateten RESPLANDOR im April 2022 ihr viertes Album “Tristeza”. Produziert und abgemischt wurde das neue Album von Robin Guthrie, dem Gründer und Komponisten der legendären Band COCTEAU TWINS, der in gleicher Weise auch schon beim Vorgängeralbum “Pleamar” mitgewirkt hat. Darüber hinaus wurden alle Songs von Simon Scott von Slowdive gemastert, der auch beim Mix des Tracks “Feel” mitwirkte. Die CD-Edition ist exklusiv über Reptile Music erhältlich und enthält den Bonustrack “Silencio”. www.resplandorofficial.com

https://reptilemusic.bandcamp.com/album/resplandor-tristeza-album