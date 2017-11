HÖRSPIEL “ContamiNationZ (4) Der Plan” (Zombie Horror)

ContamiNationZ



“(4) Der Plan”

(Zombie Horror)

Wertung: Gut

VÖ: 10.11.17

Produktion: Contendo Media / Pandoras Play

Klappentext:

Auf ihrer Flucht nach Helgoland werden Jan und seine Gruppe von Fremden brutal angegriffen und voneinander getrennt. Mit letzter Kraft können sich Jan und Fee in ein Dorf von Überlebenden retten. Sie erhoffen sich von den Bewohnern Hilfe für ihre Freunde. Doch es könnte bereits zu spät für sie sein.

Sprecher:

Erzählerin: Elga Schütz; Jan: René Dawn-Claude; Nastja: Nientje Schwabe; Keller: Horst Kurth; Fee: Charlotte Uhlig,…

Buch & Regie: Dane Rahlmeyer

Sounddesign & Musik: Marcel Schweder

Cover-Design: Kito Sandberg

Produktion: Contendo Media GmbH, Pandoras Play

Menschen sind auch nicht besser

Im vierten Teil der Zombie Horror Hörspielserie “ContamiNationZ” erleben wir ein Szenario, welches wir bereits aus diversen ähnlichen Geschichten aus dem Kino kennen. Denn in Zeiten von Bedrohungen entwickeln Menschen einen enormen Egoismus und vergessen gern die Stärke vom Zusammenhalt der eigenen Spezies. Es sind dieses Mal nicht nur die Untoten, die Jan und seinen Freunden auf dem Weg zur Rettung im Wege stehen, sondern sind es vielmehr Fremde Menschen, die ihnen nach dem Leben und ihren Besitztümern trachten. Zum Glück aber gibt es auch noch andere Überlebende zu denen sie sich flüchten können, doch auch dort droht wieder Gefahr.

Super gesprochen, tolle Effekte und wie bereits in den vorherigen Episoden eine sehr spannend inszenierte Geschichte. Man könnte sicherlich behaupten, dass man vieles so schon in den TV und Kino Versionen der typischen Zombie Apokalypse gesehen hat, doch in Form eines Hörspieles ist dies eben noch nicht so ausgereizt und eine spannende Erfahrung für die Hörgänge.

Somit ist das Gesamtfazit nach wie vor exzellent und ich bin wirklich gespannt, wie die Serie in Teil fünf sein Finale findet. Ist das Ziel Helgoland zu erreichen noch zu schaffen und ist es wirklich die ersehnte Rettung? Die nächsten aufregenden 60 Minuten werden es uns verraten. (michi)