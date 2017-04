DARKNESS – MY OLD FRIEND :: Feines Post Punk Festival

Ankündigung für Bielefeld, Movie, am 05.05.2017

mit Holygram (GER), Traitrs (CAN), Japan Suicide (ITA) + AfterShowParty

Am 05.05. wird nicht zum ersten Mal die ostwestfälische Provinz mit schwarzer Post Punk Farbe bemalt. Das Movie in Bielefeld lädt ein, zu einem kleinen, aber feinen Festival der dunklen Töne. Und auch nicht zum ersten Mal glänzt das Lineup mit internationalem Flair. Neben der deutschen Formation HOLYGRAM werden JAPAN SUICIDE aus Italien und TRAITRS aus Kanada die Bühne betreten. Ein perfekt zusammengestelltes und in sich stimmiges Event. Wer die eine Band mag, wird die anderen zwangsläufig mögen müssen oder umgekehrt. Ausklingen lassen kann man den Abend/die Nacht bei der anschließenden Party.

Die Bands

JAPAN SUICIDE

Die Italiener existieren seit knapp 10 Jahren, gehören also zu den Dienstältesten des Abends. Im Jahr 2015 hat die Band ihr zweites Album “We Die In So a Place” veröffentlicht, das eine stilistische Kombination zwischen dunklen Atmosphären und aggressiveren Klängen bildet. Hinzu kommt eine verführerische Einbettung von fein gewobenen Melodielinien, welche durchaus an 4AD Bands wie Cocteau Twins erinnern. Reichlich Romantik gepaart mit der typischen Spätsiebziger/ Frühachtziger Komponente, wofür natürlich zu dieser Zeit die britischen Bands Joy Division und/oder The Cure standen. Die Italiener verstehen es, dem eingängigen Düstersound reichlich Ecken und Kanten zu verleihen, womit sich der Hörer gefühlstechnisch einem galanten Spannungsbogen unterzieht.

HOLYGRAM

Die Kölner Formation hat mich gleich beim ersten Reinhören derart begeistert, dass ich mich genötigt sah, eine Review (hier) ihres Debüts zu schreiben. Ihr mit kühler Ästhetik verzierter Dark Wave lässt Erinnerungen wach werden, an Bands wie Cure, Bauhaus, Pink turns blue oder SigloXX. Eine integrierte Zerbrechlichkeit lässt den Freund der Dunkelheit aufhorchen. Fazit: Eine junge deutsche Band, kurz vor ihrem Durchbruch. Die Band wurde kürzlich für den “Best Newcomer Act 2016” vom Sonic Seducer Magazin nominiert.

TRAITRS

Traitrs ist ein Post-Punk Duo aus Toronto in Kanada, bestehend aus Sean-Patrick Nolan und Shawn Tucker, welches vor ca. 2 Jahren startete. Ihr dunkler Sound bekommt durch die Texte eine okkulte Note. Die Verschmelzung von Cold Wave und frühen Dark Wave wird ganz dezent mit einer rohen Note verfeinert, wobei der Gesamtklang erscheint, als hätte ein suizidaler Robert das Pornography-Album neu eingesungen, während im Hintergrund „Faith“ lief. Traitrs gelingt es, den Sound mit einer betörenden Eingängigkeit zu versehen und die Stimmbändern transportieren Gänsehaut-verzierende Gefühlswelten. Im April/Mai kommen die Kanadier erstmals nach Europa. Hier gibt es die Review vom Amboss-Magazin -> Review.



Das Movie

Für ohne-Auto-kommende ist das Movie perfekt gelegen, gelangt man doch quasi direkt aus dem Zug in den Laden. Das Ambiente ist diesem Festival angemessen, neben den Konzerthallen-Innereien, gibt es einen kleinen Kneipenbereich, der zum verweilen einlädt (natürlich nicht während der Auftritte).