ZORNHEYM :: Album Opener „Deus Rex“

Die schwedischen Dark Symphonic Metal Visionäre ZORNHEYM präsentieren ihre zweite Single und das dazugehörige Musikvideo „Deus Rex“, entnommen aus ihrem kommenden Studioalbum „Descending Into Madness“, das am 2. Oktober über Noble Demon erscheinen wird.

Listen: https://music.nobledemon.com/deusrex

„Wir wussten, dass wir einen schnellen, kraftvollen Track als Opener für ‚Descending Into Madness‘ wollten“, erzählt Mastermind Zorn. „Die erste Idee, die mir in den Sinn kam, war ein unveröffentlichter Devian-Song, der ursprünglich für das dritte Album geschrieben worden war. Dieser Track ist also gemeinsam mit Emil Dragutinovic (ex-Marduk, ex-Devian, ex-The Legion) entstanden. Es begann mit seiner ursprünglichen Idee, vermischt mit einigen meiner eigenen. Wir haben den Kern des Songs beibehalten, ihn aber vollständig ‚Zornheymifiziert‘ – ich habe neue Parts geschrieben, und Scucca hat den Chor-Break hinzugefügt. Das Ergebnis ist absolut umwerfend.“

Er fährt fort: „Aus erzählerischer Sicht dient dieser Song als Prolog zum gesamten Prequel. Er versetzt uns zurück in eine Zeit, als die Anstalt während des Dreißigjährigen Krieges als Feldlazarett diente, und in jene schreckliche Nacht, in der eine Gruppe von Deserteuren am Ufer des Sêlasee (dem See in der Nähe der Anstalt) brutal hingerichtet und an der alten Eiche aufgehängt wurde. Er streift auch kurz die Zeit, als der Ort als Sanatorium für Sterbende diente.“