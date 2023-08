XANDRIA :: Summer 80’s Remix mit Video von „My Curse Is My Redemption“

Die Symphonic Metal Band XANDRIA hat eine neue Single veröffentlicht – einen sommerlichen 80er-Jahre-Remix der Hitsingle „My Curse Is My Redemption“ mit dem Produzenten Canttias. Das Original stammt aus XANDRIAs neuestem und bisher erfolgreichstem Album „The Wonders Still Awaiting“, das auf Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts landete.

https://napalmrecords.com/xandria

Die Band experimentierte mit starken 80er-Jahre-Einflüssen und stellte fest, dass diese zu den poppigen Nuancen der vielseitigen Stimme der talentierten neuen Sängerin Ambre Vourvahis passen und eine der eingängigsten Melodien schaffen. Diese nostalgischen und verspielten Vibes stellen eine weitere musikalische Farbe in XANDRIAs reicher Palette dar und faszinieren ihre Fans mit der hochgradig süchtig machenden Version, die heute zusammen mit dem Retro-Visualizer veröffentlicht wurde.

Xandria über „My Curse Is My Redemption (Summer 80’s Remix)“:

„Es ist Sommer, wir haben gerade Stranger Things und ein paar 80er-Filme wiedergesehen, also bringt uns das alles in die Stimmung für… hmmm… vielleicht eine 80er-Retro-Version eines unserer Songs? Nur so zum Spaß und damit ihr Fans die Sommerstimmung mit uns genießen könnt!

Wie wäre es mit ‚My Curse Is My Redemption‘? Der hat schon diesen 80er-Pop-Vibe. Naja, ihr werdet sehen, wie viel mehr 80er-Pop es WIRKLICH werden kann 😉