XANDRIA :: Neue Single „Northstar“

Die vielseitigen deutschen Symphonic Metaller XANDRIA haben ihre neue Single „Northstar“ veröffentlicht. Das Album „Eclips“ erscheint am 7. August bei Napalm Records.

Pre-Order: http://lnk.to/Xandria-Eclipse

Ein paar Worte von Marco Heubaum darüber, wie „Northstar“ entstanden ist:

„Northstar“ ist für mich ein ganz besonderer Song. Die Melodie kam mir im Traum in den Sinn, und als ich aufwachte, habe ich sie sofort aufgenommen. Mir wurde schnell klar, dass ich noch nie zuvor etwas Ähnliches geschrieben hatte – es fühlte sich wirklich wie etwas Magisches an, das aus einer Traumwelt stammte. Der Song hat die wundersame Atmosphäre eines magischen Disney-Films, und ich glaube, das spürt man durch und durch. Er nimmt einen mit auf eine kleine Reise, an deren Ende jenseits der Dunkelheit ein strahlendes Licht wartet. Einmal mehr zeigt sich, wie viele verschiedene Facetten dieses Album hat – und wir sind noch lange nicht fertig. Wartet nur ab, bis ihr hört, was noch kommt.