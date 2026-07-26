WORMWOOD :: Neues Video

Am 7. August erscheint die EP „Å“ der Schweden WORMWOOD bei Black Lodge Records / Sound Pollution. Das neue Musikvideo zum Titel „YRA / EXTAS“ spielt im heutigen Stockholm, Schweden. Inspiriert von echten Kriminalfällen begleitet das Video eine alleinerziehende Mutter, die am Rande der Gesellschaft lebt, während sie sich ihren inneren Dämonen, ihren selbstzerstörerischen Impulsen und ihrer Abwärtsspirale in den absoluten Abgrund stellt.

Stilistisch lässt sich das Video vom düsteren, atmosphärischen Ton skandinavischer Krimis inspirieren – dem Genre, das weithin als „Nordic Noir“ bekannt ist.

Entstanden in Zusammenarbeit mit Svartna Film und der Schauspielerin Astrid Hallén. http://wormwood-official.bandcamp.com/