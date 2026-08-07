WORMWOOD :: Neue Konzept-EP „Å“ erhältlich

Die Schweden WORMWOOD haben heute ihre neue EP „Å“ via Black Lodge Records / Sound Pollution veröffentlicht.

Buy / Stream: https://orcd.co/blod197

Die EP enthält zwei lange Tracks im klassischen WORMWOOD-Stil, führt aber gleichzeitig neue Elemente ein, die ihren Weg in den Sound gefunden haben, während sich WORMWOOD als Band weiterentwickelt.

„Å“ ist eine Konzept-EP, die auf einer Idee basiert, die schon seit einiger Zeit heranreift, aber nie so recht auf ein bisheriges – oder zukünftiges – Album in voller Länge gepasst hat.

Es handelt sich um eine zeitgenössische Darstellung, die durch zwei schmutzige Geschichten erzählt wird, inspiriert von den eher marginalisierten Kreisen Stockholms. Mit anderen Worten: So roh, echt und authentisch können wir die Realität durch Musik darstellen.