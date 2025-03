IN EXTREMO :: „Wolkenschieber“ kommt als Live Ltd. Extended Edition

Im Herbst letzten Jahres erschien das 13. IN EXTREMO-Album „Wolkenschieber“. Das Album debütierte auf Platz zwei der deutsche Album-Charts und die drauffolgende „Wolkenschieber“-Tournee stellte erneut unter Beweis, dass In Extremo nicht nur zu den außergewöhnlichsten Formationen, sondern auch zu den besten Live-Acts des deutschsprachigen Raums gehören. Aufgrund der sensationellen allabendlichen Resonanz der Besucher, entschieden sich die sechs Musiker, diese außergewöhnliche Konzertreise zur eigenen und der Erbauung ihrer Anhängerschaft zu dokumentieren.

Das Ergebnis erscheint als „Wolkenschieber (Ltd. Extended Edition) – Unter dem Blutmond LIVE“ am 11.04.2025 in liebevoll gestalteten Sondereditionen: Exklusiv nur im Bundle im In Extremo-Shop gibt es den „GIN EXTREMO“, kreiert mit der In Extremo-Lieblings-Getränke-Manufaktur MAMPE und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat die Band die gesamte limitierte Vinylauflage eigenhändig mit ihren Unterschriften versehen! Für eisenharten Sammler gibt es darüber hinaus ein paar ultrarare, signierte White Labels, limitiert auf nur 110 Stück.

Sämtliche Editionen gibt’s im Band-Shop unter https://inextremo.universal-music.de/. Die 2CD, sowie die farbige & signierte rote Doppel-Vinyl ist außerdem im Handel erhältlich, jetzt vorbestellen: https://inextremo.lnk.to/WolkenschieberLIVE.

Ohnehin wird 2025 ein besonderes Jahr für In Extremo: Die Band feiert ihren 30. Geburtstag gemeinsam mit ihren Fans und 16 Bands bei ihrem großen, dreitägigen Jubiläumsfestival auf der legendären Loreley! Davor sind sie den ganzen Sommer unterwegs mit der „Die Verrückten sind wieder in der Stadt“-Tour! Auf die nächsten Abenteuer! Tickets gibt’s unter www.inextremo-tickets.de oder bei den bekannten VVK-Stellen.