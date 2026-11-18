

WITHIN TEMPTATION haben ihre neue Single „Through Fire & Ashes“ veröffentlicht. Sie ist zugleich der Titeltrack des kommenden, für Frühling 2027 geplanten nächsten Studioalbums der Band.

Listen: https://wt.lnk.to/tfaa

Für „Through Fire & Ashes“ kollaborierten Within Temptation mit S10 (Stien den Hollander), einer der gefeiertsten jungen Alternative-Künstler:innen der Niederlande. Nun singt sie mit Sharon den Adel im Duett – zwei einzigartige Stimmen, ein Song.

„I saw S10 perform at the Ziggo Dome last year, and she blew me away with her fearless individuality, her vulnerability and her strength“, erzählt Sharon. „Musically she charts her own course – she loves to experiment and follows her instincts rather than other people’s expectations. I recognize so much of myself in that, and it’s why our collaboration felt completely natural.“