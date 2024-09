WHITECHAPEL :: Neue Single back to the roots

Die Deathcore-Könige aus Knoxville, Tennessee melden sich mit neuer Single zurück und lassen keinen Stein auf dem anderen! https://linktr.ee/whitechapelband

WHITECHAPEL haben sich im Laufe ihrer Karriere mehrfach musikalisch neu interpretiert, jedoch blieb Deathcore stets das Fundament ihres Seins. Mit dem Debüt „The Somatic Defilement“ haben sie die Deathcore-Szene mit Vollspeed umgerührt und neue Maßstäbe in mieslicher Fiesheit gesetzt. Die folgenden 2 Alben sollten ihren Thron auf dem Szeneolymp weiter festigen bevor sie mehr und mehr verspieltere, nachdenklichere und persönlichere Elemente bis hin zu (gut gemachten) Clean Vocals verarbeiteten und damit die Möglichkeiten ihres breites Schaffensspektrums präsentierten. Old School Whitechapel-Fans vermissten jedoch nach den ersten drei Alben immer diese rohe Brutalität, Wut und aggressive Authentizität des Anfangs. Nun ja, gute Bands entwickeln sich, probieren sich aus. Man fand sich damit ab und lernte die „neuen“ Whitechapel lieben. Und nun kommen sie mit der Single „A Visceral Retch“ um die Ecke und schließen den Kreis zu ihren Anfängen. Zackige Instrumentenbrutalität, feinst ausgearbeitete und stimmige Songstruktur mit Speedparts und Stampfriffs im Wechsel durchzogen mit einer Vocal-Range die mir die Freudentränen in die Augen treibt. Phil Bozeman präsentiert hier teilweise unumschweiflich die Fähigkeit eine Tiefe zu erzeugen, die eine eigene Gravitation entstehen lässt und so brutal durchrührt, dass man zuweilen Angst bekommt, es würde sich ein schwarzes Loch auftun … einfach nur Danke dafür. Ich höre sie schon wieder schreien: „Aber es gibt mittlerweile viel bessere Deathcore-Vocalist:innen und -Bands!“. Habt Geschlechtsverkehr mit euch selbst! Phil Bozeman und Whitechapel sind der Grund für deren Existenz und damit DIE Intuition. Also hört euch die Single einfach an und huldigt den Kreisschluss der Band zurück zur Schwere ihres Anfangs! (yves)