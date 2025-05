WHISPERS IN THE SHADOW :: 1. neuer Track vom 12. Album

Am 13. Juni veröffentlicht die Gothic Rock / Dark Wave Formation WHISPERS IN THE SHADOW ihr 12. Album via Icy Cold Records. Mit „Rapture“ gibt es die erste Single zum Anhören bei Spotify oder Bandcamp.

WHISPERS IN THE SHADOW Mastermind Ashley Dayour über das Album:

„Ich verwende das Wort stolz nicht leichtfertig, aber bei diesem Album bin ich wirklich stolz auf das, was wir erreicht haben. Es ist wirklich eines unserer besten Alben bis heute. Man könnte denken, natürlich muss er das sagen, aber wenn man mich nur ein bisschen kennt, weiß man, dass ich es ernst meine. Wir hätten es auch Whispers In The Shadow nennen können, denn genau das ist es. Die wahre Essenz dieser Band. Fast 30 Jahre Arbeit zusammen.“