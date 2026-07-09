WALLFAHRER :: 2. Single & Lyricvideo zu „Gipfelthron“

Am 7. Juni erschien die erste Single „Wanderer in den Schatten“ aus dem neuen Album „Knochenkabinett“ – nun erklimmt der geheimnisvolle und menschenscheue Wallfahrer den „Gipfelthron“. Musikalisch und lyrisch zu erleben ist dies seit 6. Juli im neuen Video. Für die Band, die sich bzgl. ihrer Namen und ihrer Erfahrungen seit ihrem Debüt 2018 bewusst bedeckt hielt, um nicht von der Idee hinter der Band bzw. der Botschaft oder Aussage abzulenken, ist es das 5. Album.
Bandcamp: https://wallfahrer.bandcamp.com
Instagram: https://instagram.com/wallfahrer616