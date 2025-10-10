WALDGEFLÜSTER :: Neuer Track „Krähenpsalme feat. Austin // Panopticon“

Ende 2025 erscheint das neue Doppelalbum „Knochengesänge“ von WALDGEFLÜSTER, von dem sie nun die 3. Single „Krähenpsalme feat. Austin // Panopticon“ veröffentlicht haben.

Mit kraftvollen Riffs und einer einzigartigen Klanglandschaft, gepaart mit intensiven Texten, hat Waldgeflüster schon immer eine unverwechselbare Nähe zur Natur und Emotion geschaffen. Über die Jahre gereift und nach vierjähriger Arbeit ist nun ein neues Doppelalbum erhältlich: „Knochengesänge“ und „Knochengesänge II“, das sich dem Gedankenkarussell zum Thema Sterblichkeit und Vermächtnis widmet. Aus derselben DNA und denselben Fragmenten entstanden, gehen die beiden Teile in ihrer Präsentation unterschiedliche Wege. Detailverliebt und dicht komponiert, fesselt Waldgeflüster die Zuhörer musikalisch und intellektuell und bietet die Möglichkeit, dieselben Stücke in verschiedenen Varianten zu erleben – tiefgründig, emotional