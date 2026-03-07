VREID :: Neues Album „The Skies Turn Black“ veröffentlicht

VREIDs neues Album „The Sky Turns Black“ ist veröffentlicht via Indie Recordings, fünf Jahre nach ihrem vorherigen Album. VREID werden das neue Material auf europäische Bühnen bringen und sich Hypocrisy, Abbath und Vomitory für eine ausgedehnte Tour anschließen: https://www.vreid.no/

Order: https://vreid.omerch.com/

Info:

Die Band beschreibt die Entstehung von „The Skies Turn Blac“k als den forderndsten, aber auch bereicherndsten Prozess ihrer Geschichte. Nach anfänglicher Inspiration folgte eine schwierige Phase, wo Kommunikation und Richtung stockte. Dank hartnäckiger Arbeit und frischer Kalibrierung schuf die Band letztlich aber dennoch elf Songs, die nun sowohl die unternommene Anstrengung als auch künstlerische Erneuerung reflektieren.