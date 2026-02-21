VREID + DJERV :: Video zu „Loving The Dead“ Jackass-Ikone Chris Pontius

Ein zufälliges Treffen, geteilte Faszination für die dunkleren Ecken von Kunst und Kultur sowie die Bereitschaft, Grenzen zu verschieben: All das sorgte dafür, dass „Loving The Dead“ entstehen konnte – eine einzigartige Kollaboration. Jackass-Ikone Chris Pontius taucht im Musikvideo zu „Loving The Dead“, der neuen Kollabo-Single von VREID und DJERV, in ein düsteres, surreales Metal-Universum ein.

Listen: https://ffm.to/lovingthedead

Gedreht von Ulvar Gansum in einer Kirche in Oslo, verschwimmt bei „Loving The Dead“ die Grenze zwischen Musikvideo und Psycho-Kurzfilm. Der Song stellt einen weiteren Vorgeschmack auf Vreids kommendes Album „The Skies Turn Black“ dar, das am 6. März 2026 erscheinen wird. Der rohe, atmosphärische Sound der Band trifft dabei auf die unheimliche Intensität von Sängerin und Co-Writerin Agnete Kjølsrud (Djerv), die auch für ihr Mitwirken an der Erfolgsserie „Arcane“ bekannt wurde und früher u.a. schon mit Dimmu Borgir und Hans Zimmer arbeitete.