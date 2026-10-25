VLIMMER :: Letzte Single vor Album-VÖ

Am 23. Oktober veröffentlichte VLIMMER bei Blackjack Illuminist Records „Augendrang“, die dritte und letzte Single aus dem kommenden sechsten Album „Kiemenatmung“. Als B-Seite enthält die Zwei-Track-Veröffentlichung eine deutschsprachige Coverversion von The Bangles‘ Powerballade „Eternal Flame“ aus dem Jahr 1989.

Zwischen New Wave, Post-Punk und Darkwave angesiedelt, kanalisiert „Augendrang“ den gegenwärtigen Weltschmerz mit rastlosen Rhythmen, 80s Synthbass und Gothic-Keyboard. Der Text zeichnet das Bild einer Welt voller Frustration, in der Erschöpfung und Wut zum Dauerzustand geworden sind. Dahinter stehen zwei Konflikte: die Unfähigkeit der Menschheit, angesichts ihres eigenen Untergangs den Kurs zu ändern, und die Schwierigkeit, mit einem geliebten Menschen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.

Die Veröffentlichung erscheint digital sowie als streng limitierte CD-Single mit nur 15 Exemplaren, jedes mit individuellem Design.

Anhören / bestellen:

https://blackjackilluministrecords.bandcamp.com/album/augendrang-b-w-eternal-flame