VIA DOLORIS :: Debut Album vorab im Fullstream

VIA DOLORIS, das Soloprojekt des in Oslo ansässigen Musikers Gildas Le Pape, veröffentlicht heute sein Debütalbum „Guerre et Paix“ über Black Metal Promotion. Auf dem Album ist Frost (Kjetil Haraldstad) am Schlagzeug zu hören, bekannt für seine Arbeit mit Satyricon und 1349. Die Gaststimme auf „Omniprésents“ stammt vom verstorbenen Raido (Ferriterium, Heimsgard, Karne).

Order: https://orcd.co/viadolorisguerreetpaix

Info:

Verwurzelt in der nordischen Black-Metal-Tradition, doch geleitet von Melodie, Zurückhaltung und emotionaler Tiefe, nimmt VIA DOLORIS einen Raum ein, der sich von den Konventionen des Genres abhebt. Le Pape schreibt alle Musik und Texte und spielt Gitarre, Bass und Gesang. Die Kompositionen bevorzugen gemessene, ausdrucksstarke Bögen gegenüber Aggression oder Spektakel, wobei die Melodie eher als treibende Kraft denn als Verzierung dient. Folk- und Pagan-Einflüsse tauchen in den Arrangements immer wieder auf und verleihen dem Album eine zeitlose, fast rituelle Atmosphäre. Die Texte wechseln zwischen Französisch, Englisch und Norwegisch, wobei jede Sprache bewusst aufgrund ihres emotionalen Gewichts und ihrer Textur ausgewählt wurde.