VERBA SERPENTIS :: Neues Video der Österreichischen Black Metaller

2024 gegründet, legten die Melodic Black Metaller VERBA SERPENTIS kurze Zeit später im Oktober desselben Jahres ihre Debüt-EP „Ophidic Gnosis“ vor. Nun präsentieren die Österreicher ihr Musikvideo zum Track „Monuments Of Dust“.

Get „Ophidic Gnosis“ at https://verbaserpentis.bandcamp.com/

Statement der Band:

„‚For those who chase the hollow light of false gods and deny the power of darkness, will be left with monuments of dust‘ . ein Song über die Vergänglichkeit aller Formen und die Erkenntnis, dass Zerstörung, Chaos und der Tod des Egos notwendige Stationen auf dem Weg zur Selbsterkenntnis sind. Viele geben sich der vermeintlich einfachen Vorgehensweise hin, Verantwortungen und Hoffnung nicht bei sich zu suchen und legen ihr Leben in die Hände anderer, warten förmlich darauf verschlungen zu werden, anstatt sich Ihrer Existenz und Selbstverantwortung bewusst zu werden. Das Musikvideo wurde in einer Kirchenruine aufgenommen, gedreht und produziert von Stefan Sergio. Der Ort hat die Thematik perfekt eingefangen und visualisiert. Trostlos, leer und mitten im Prozess des Einstürzens. Ein staub-werdendes Monument .“