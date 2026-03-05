VENOM :: Lyric-Video kündigt neues Album an

„Into Oblivion“ ist VENOMs 16. Studioalbum und präsentiert die langjährige Besetzung mit Cronos (bass/vocals und Gründungsmitglied), Rage (guitar) und Dante (drums). Es sind ihre ersten neuen Aufnahmen seit „Storm The Gates“ aus dem Jahr 2018. Seit heute ist mit „Lay Down Your Soul“ der erste Track veröffentlicht, dazugibt’s ein Lyricvideo.

Preorder: https://venomslegions.lnk.to/intooblivionyv

„Into Oblivion“ erscheint am 01. Mai 2026 über Noise/BMG und kann ab sofort vorbestellt werden:

https://venomslegions.lnk.to/intooblivionPR

Erhältlich in folgenden Formaten:

– Doppel-LP, Gatefold, Smoke Vinyl

– Dopple-LP, Gatefold Clear, Black & Red Splatter Vinyl (Limited Edition)

– CD Digisleeve mit 16-seitgem Booklet

– Digital

Vorbestellungen von Vinyl und CD beinhalten eine limitierte, von Cronos, Dante und Rage signierte Fotokarte – exklusiv im Noise Record Store erhältlich – solange der Vorrat reicht!