VELJANOV :: Neue Single und Video

VELJANOV mit Alexander Veljanov, dem Sänger der deutschen Darkwave-Band DEINE LAKAIEN, hat das atemberaubende, noir-artige Musikvideo zu „Nomos Shanderilan“ veröffentlicht. Der Titel ist die erste Singleauskopplung aus dem kommenden Album „Shanderilan“, das am 15. Januar 2027 bei Prophecy Productions erscheinen wird. „Shanderilan“ wird auf allen digitalen und Streaming-Plattformen sowie als Standard- und Deluxe-Limited-Edition auf Vinyl-LP und CD erhältlich sein.

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https://veljanov.bandcamp.com/album/shanderilan

VELJANOV kommentiert: „‚Nomos Shanderilan‘ ist die erste Singleauskopplung aus meinem neuen Album ‚Shanderilan‘. Der Song ist als musikalische Reise durch verschiedene Genres konzipiert, die durch den ganz eigenen Sound des ‚Veljanov-Kosmos‘ vereint werden. Der Titel ist als Aufruf gedacht, sich den Versuchen zu widersetzen, unsere freien, demokratischen Werte und Prinzipien zu zerstören, und den machthungrigen Feinden der Demokratie die Stirn zu bieten!“